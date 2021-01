Ha giocato assieme a Kobe Bryant e soprattutto Michael Jordan, ha allenato LeBron James guidando i Cleveland Cavaliers al loro storico titolo NBA del 2016: coach Tyronn Lue sa bene quanto pesino e siano importante figure come loro all’interno di uno spogliatoio. Una delle persone in grado di indicare similitudini e differenze tra due leggende senza età. “Sono uguali per molti aspetti: entrambi sono ossessionati dalla vittoria e non accettano altro che il successo. Gli alibi non esistono e tutti e due sono stati - e sono nel caso di LeBron - consapevoli di ciò che bisogna fare per dare gli stimoli giusti ai compagni. Galvanizzano l’ambiente, cambiano la percezione di tutti quelli che gli stanno attorno: rendono i compagni parte di qualcosa di grande, è una sensazione difficile da spiegare”. Parole di grande stima da parte di un avversario come l’allenatore dei Clippers nei confronti del principale avversario in questa stagione a Ovest. Un amico con il quale doversi confrontare ancora una volta, nonostante i 36 anni già compiuti da un mese: tutti in NBA sanno di dover battere LeBron per arrivare in vetta. Un’impresa complicata da portare a termine.