Silver: "Nuova lega da 16 squadre insieme a FIBA"

Non è stata proprio una presentazione, ma allo stesso tempo è stato qualcosa in più di un annuncio. La chiacchieratissima nuova competizione europea creata dalla NBA e dalla FIBA, anticipata in alcune sue parti da The Athletic, è stata confermata dal commissioner della lega Adam Silver e il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis in una conferenza stampa congiunta a New York. A margine del Board of Governors della NBA, Silver ha spiegato qual è la situazione: "Siamo qui per esplorare una possibile lega in Europa insieme alla FIBA, e abbiamo ricevuto un supporto entusiastico dai 30 proprietari. La NBA opera in Europa da anni, sia mostrando le nostre partite che portando le nostre gare di preseason e di regular season nel continente. Abbiamo discusso con tanti stakeholders per portare il gioco a un livello successivo. Le risposte che abbiamo ricevuto sono state positive, da media partner e organizzazioni come FIBA, e squadre entusiaste dell’opportunità per servire meglio i tifosi in Europa. Il basket è il secondo gioco dopo il calcio per popolarità, 5 degli ultimi 6 MVP sono europei, ma c’è grande distanza tra come si opera la pallacanestro in Europa rispetto a come facciamo noi. Ne parliamo da decenni, ora è il momento giusto per fare questo passo". Zagklis ha aggiunto: "La crescita del gioco si basa su due pilastri: nazionali e club. Gli ultimi Mondiali e le Olimpiadi hanno avuto enorme successo, perciò è il momento per il prossimo passo anche coi club. A livello di competizioni internazionali noi come FIBA organizziamo competizioni da decenni, ma la popolarità non è pari al successo che hanno. Per questo vediamo un’opportunità di crearne una col know how della NBA, che fa parte del nostro board da 11 anni".