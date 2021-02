Mercato, New Orleans vuole Bradley Beal

Secondo quanto scrive Bleacher Report i Pelicans sarebbero pronti a fare (quasi) di tutto per portare in Louisiana la stella di Washington, attuale miglior marcatore della lega con 34.9 punti di media. Ma al momento i Wizards non sarebbero disposti a cedere Beal, e starebbero invece programmando un grosso affare a livello dirigenziale

Secondo Jake Fisher di Bleacher Report l’interesse di New Orleans per Bradley Beal sarebbe tutt’altro che un segreto all'interno della NBA. I Pelicans sarebbero pronti a fare una grande offerta per assicurarsi l’attuale miglior marcatore della lega, a partire dalla scelte future che hanno ottenuto dalla trade che ha portato Jrue Holiday a Milwaukee e da quelle precedenti dell’affare Anthony Davis, più altri giocatori attualmente a roster da inserire nell’affare. New Orleans sogna di avere i propri Big Three, affiancando Beal a due stelle emergenti come Zion Williamson e Brandon Ingram. La guardia degli Wizards aiuterebbe coach Stan Van Gundy a risolvere almeno in parte i problemi dal perimetro della sua squadra, che ha avuto un inizio di stagione negativo e si trova al penultimo posto a Ovest con solo 7 vittorie e 12 sconfitte. Le doti da passatore di Beal sarebbero poi funzionali all’ulteriore crescita degli stessi Williamson e Ingram.

Il problema per New Orleans è che Washington non sembra intenzionata a cedere la sua stella, e lo stesso Beal – nonostante lo sconfortante ultimo posto a Est – non ha manifestato la volontà di cambiare aria. Se qualcosa dovesse cambiare i Pelicans sono però pronti a fare la loro mossa.

Da parte sua Washington sarebbe pronta a fare una grande mossa, ma che non riguarderebbe Beal, bensì l’assetto dirigenziale. L’obiettivo è il presidente delle basketball operations di Toronto Masai Ujiri. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di Espn i Wizards avevano già offerto 10 milioni a stagione al dirigente protagonista della corsa al titolo dei Raptors del 2019, che aveva però deciso di restare in Canada. Ora però Washington starebbe preparando un nuovo assalto per assicurarsi il manager nigeriano, convinti che sia l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni della franchigia.