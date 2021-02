“It’s a players’ league”, si dice spesso della NBA. Comandano i giocatori. Almeno nell’immaginario dei tifosi, e una ulteriore conferma arriva dalla reunion in quel di Brooklyn di tre dei migliori attaccanti NBA: Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant. Da quando in casa Nets si è fermato il terzetto che così tanto ha fatto parlare, le partite in tv di Brooklyn sono lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. Lo dicono i rating della tv locale — YES Network — che trasmette le gare dei Nets, che ha appena annunciato un +69% nei propri rating da quando James Harden si è unito alla squadra di coach Steve Nash (il 16 gennaio scorso). Da una audience media di 72.000 si è passati infatti a 122.000, un forte incremento sul mercato locale che in realtà viene confermato anche dai dati nazionali e internazionali. Sull’applicazione NBA League Pass, infatti, lo streaming delle gare di Durant, Irving e compagni è aumentato del 41% sul territorio USA ma anche del 19% sul mercato mondiale da quando ai primi due si è unito anche l’ex stella dei Rockets James Harden (hanno visto Brooklyn in campo entrambe le gare più viste dopo il 16 gennaio). Anche il dato orario — cioè il totale cumulato delle ore viste in streaming sull’applicazione NBA — conferma i dati: dall’arrivo del “Barba” per i Nets c’è un +39% a livello globale e addirittura un +80% sul mercato domestico.