I New York Knicks sarebbero in trattativa con i Detroit Pistons per prendere Derrick Rose, riunendolo con il suo mentore Tom Thibodeau. A riportarlo è The Athletic, che ha svelato come i Pistons e il giocatore abbiano concordato di scambiare il veterano a una delle squadre interessate a lui

Quella tra Tom Thibodeau e Derrick Rose è una storia d’amore che va avanti ormai da un decennio. Dopo i grandi anni passati insieme a Chicago, i due si erano ritrovati anche ai Minnesota Timberwolves nel 2017-18 e nel 2018-19, stagioni nelle quali Rose era riuscito a far ripartire la sua carriera NBA come sesto uomo in uscita dalla panchina. Ora coach Thibs e D-Rose potrebbero ritrovarsi di nuovo, ma questa volta a New York — dove il playmaker ha già giocato nel 2016-17, sua ultima esperienza da titolare fisso in NBA con 18 punti a partita e il 47.7% di percentuale effettiva. A riportare la notizia è The Athletic, che ha raccontato di come i Knicks e i Detroit Pistons siano in trattativa per concludere lo scambio e riportare l’ex MVP dal suo mentore. Rose e Detroit avrebbero già concordato che uno scambio sia la soluzione migliore per entrambe le parti, visto che la franchigia intende dare maggiore spazio ai giovani nel resto della stagione mentre il 32enne vorrebbe dimostrare di poter aiutare una squadra a caccia di un posto ai playoff come New York.