Finora i Lakers hanno giocato 11 partite interne, vincendone 7, segnando — di media — 118.2 punti e concedendone agli avversari 110.4 a partita. A Los Angeles, però, da tradizione se LeBron James e compagni sono capaci di contenere gli attacchi avversari a non più di 111 punti segnati — uscendo vittoriosi dalla sfida di serata — i tifosi accorsi all’arena possono godere della promozione offerta da Jack in the box, un fast food locale: due tacos e una bibita completamente gratuiti, per celebrare la vittoria. La pandemia, questo lo sappiamo bene, ha tolto i tifosi dagli spalti (a Los Angeles non entra nessuno), ma la nota curiosa è che alle gare interne dei Lakers la promozione continua a essere valida, per cui oggi in caso di vittoria gialloviola e avversari a 111 (o meno) punti sul tabellone chiunque a Los Angeles può presentarsi in un fast food della catena e reclamare la coppia di tacos con bevanda inclusa.