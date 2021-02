A guardare il record delle due squadre e la resa in questi due mesi scarsi di regular season, non dovrebbe esserci partita tra Washington e Boston - con i capitolini pronti a incassare l’ennesimo ko di una stagione complicata già prima di mettere piede in campo. Quando hai Bradley Beal dalla tua parte però, non parti mai sconfitto in partenza. La guardia più votata a Est nelle selezioni per l’All-Star Game fino a questo momento è uno dei tanti motivi di interesse per cui guardare e seguire la sfida della domenica che vede scendere in campo Washington e Boston - un incrocio che qualche anno fa era tra i più sentiti della Eastern Conference. Gli Wizards però nelle ultime stagioni hanno perso quota, a differenza di Boston che ha continuato ad allevare e crescere i propri talenti, pronta a lasciarsi guidare da un Jayson Tatum sempre più decisivo; nella speranza di non dover fare più a meno dei tanti infortunati che spesso hanno limitato la rotazione a disposizione di coach Brad Stevens. Nella sfida di Washington mancherà ancora Marcus Smart, mentre gli Wizards potranno disporre in cabina di regia anche di Russell Westbrook - in tripla doppia di media (o quasi) in stagione, ma disastroso a livello di risultati e successi raccolti con la squadra della capitale. Come invertire la tendenza? Cercando di vincere la sfida con Boston, da seguire a partire dalle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.