L’arrivo di Jarrett Allen nella trade che ha portato James Harden ai Nets è stata l’indicazione definitiva: le strade di Andre Drummond e dei Cleveland Cavs si sarebbero presto separate. E così sarà, con ogni probabilità prima della trade deadline del 25 marzo. I Cavs hanno infatti annunciato — d’accordo con il giocatore stesso e con il suo agente — che d’ora in avanti Drummond non scenderà più in campo in attesa che per lui arrivi (dal mercato) la miglior offerta possibile. Cleveland vuole fare di Allen il proprio centro titolare del futuro, e limitarne in minuti dalla panchina per destinarli a Drummond — che non rientra invece nei piani a lungo termine della franchigia — non aveva più senso. Già fuori dalla lista dei giocatori attivi nell’ultima gara disputata dai Cavs contro i Clippers, il centro ex Pistons si era presentato all’arena con una felpa sulla quale risaltava una scritta indicativa: “farewell” (addio). E così addio sarà, più prima che poi: diverse squadre infatti sono interessata a un giocatore di soli 27 anni che viaggia attualmente a 17.5 punti e 13.5 rimbalzi di media, in una stagione che lo vede in scadenza di contratto (a 28.7 milioni di dollari).