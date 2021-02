Denver ferma i Lakers, Luka e Giannis super ma ko

I Denver Nuggets fermano la corsa dei Los Angeles Lakers, sconfitti per la prima volta dopo sette vittorie in fila e in ansia per l'infortunio di Anthony Davis. A Dallas non bastano i 44 punti di Luka Doncic per battere Portland, con lo sloveno che sbaglia la tripla del pareggio. Brutto ko di Milwaukee a Oklahoma City nonostante la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo, quella di Mason Plumlee vale il successo di Detroit su New Orleans (Melli non entrato)