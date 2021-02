Di proposte, e soprattuto di offerte concrete, continuano a essercene poche, se non nulla. Ma Lonzo Ball resta uno dei giocatori più chiacchierati di queste settimane, a disposizione sul mercato ma ancora nessuno si è fatto avanti in maniera convincente. La notizia al momento è un’altra: i Chicago Bulls continuano a dirsi fortemente interessati a Lonzo, ma a New Orleans non è ancora arrivata nessuna indicazione per intavolare una trattativa. In Illinois a chi sono disposti a rinunciare? Scelte? Qualche titolare è pronto a cambiare aria? Nessuno ha compreso i contorni dell’offerta, ma la certezza è che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni - anche perché i Bulls sperano già da quest’anno di giocare fino alla fine per un posto ai playoff. Bisognerà restare però in allerta, visto che parlare soltanto di una potenziale trattativa senza mettere nulla sul tavolo, non sembra interessare poi molto ai Pelicans…