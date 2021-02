La duttilità e la capacità offensiva di attaccare il ferro di Gallinari non sono mai state messe in discussione: un giocatore in grado di partire dal palleggio, fintare la tripla, far saltare il suo avversario, toccarlo provando invano a prendere fallo, recuperare il pallone, andare in sospensione dalla lunetta ad appoggiarsi al tabellone, auto-lanciandosi alla Tracy McGrady verso il canestro, prima di essere abbattuto e mandato in lunetta. Non ci credete? Basta mandare in play il video…