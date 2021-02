Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Devin Booker ci sarà all’All-Star Game, come lamentato e preteso da tanti suoi colleghi, sorpresi dal fatto che il n°1 dei Suns non fosse stato selezionato neanche tra le riserve della Western Conference. Booker sarà il sostituto dell’infortunato Anthony Davis - fuori per almeno un mese dopo i problemi al polpaccio che rischiano di coinvolgere anche il tendine d’Achille. Lo ha comunicato il commissioner Adam Silver e il talento dei Suns ha ricevuto una grande ovazione da parte del pubblico (ancora contingentato) dell’Arizona per festeggiare la notizia durante la partita persa in volata contro Charlotte. “Il due volte All-Star…”, è stata la frase pronunciata durante la presentazione dei quintetti che ha scatenato la gioia dei tifosi: “La situazione per noi è stata oggettivamente particolare - spiega coach Williams - quando non ha ricevuto la convocazione siamo tutti rimasti senza parole. Ora però non possiamo che essere grati con chi ha deciso di porre rimedio a questa situazione”. Booker così raggiunge Chris Paul alla partita della stelle - prima coppia di giocatori dei Suns dell’ultimo decennio a diventare All-Star, gli ultimi a riuscirci furono Steve Nash e Amare Stoudemire nel 2009-10. L’ennesimo segnale di come le cose stiano cambiando per Phoenix, di come le cose stiano tornando quelle di 15 anni fa, nella speranza di poter raccogliere anche qualche successo in più.