Enmanuel Hansel, il cestista con un braccio solo

Circolano da giorni sui social le giocate spettacolari di Enmanuel Hansel, giocatore liceale della Life Christian Academy in Florida. Il nativo di Santo Domingo ha perso il braccio sinistro all’età di sei anni rimanendo sotto un muro, ma la menomazione non ha fermato la sua passione e il suo talento per il basket — come altri in passato prima di lui

Bisogna essere dei veri appassionati di pallacanestro per conoscere l’Orlando Winter ShowDown di Kissimmee, una città della Florida. Il torneo amatoriale vede coinvolte le squadre liceali della zona, soprattutto a maggioranza latina. E in una di queste — la Life Christian Academy proprio di Kissimmee — gioca il 16enne Enmanuel Hansel, nativo della Repubblica Domenicana, che all’età di sei anni ha perso il braccio sinistro dopo che un muro gli è caduto sopra per incidente. Ma la menomazione non ha fermato la sua passione per la pallacanestro, né il suo talento: come si vede dal video girato da EyeG, Hansel è in grado di giocare ad alto livello, viaggiando a 25 punti e 11 rimbalzi di media nel torneo — e lasciando a bocca aperta con le sue giocate spettacolari. Tanto che i suoi numeri hanno spopolato sui social, facendo crescere a dismisura i suoi follower su Instagram. “Voglio solo rendere felice la mia famiglia e continuerò a spingere affinché accada” ha scritto in un post nel quale condivideva una sua super schiacciata in campo aperto.