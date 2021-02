La notizia dell’ultima ora, che aumenta ancora di più l’attesa e le aspettative nei confronti di un big match in prima serata italiana da non perdere, è il ritorno sul parquet di Jrue Holiday dopo 10 partite d’assenza - arma in più dei Bucks che hanno sofferto la sua mancanza sul parquet, spesso inconsistenti in attacco e privi di una guida in queste tre settimane in cui l’ex giocatore dei Pelicans è stato fermato dal protocollo anti-COVID. Tornato ad allenarsi da domenica scorsa, Holiday ha recuperato una condizione che dovrebbe permettergli di battagliare nella sfida contro i Clippers, provando a ridare slancio a una squadra che senza di lui ha raccolto un record di 5-5, segnando meno, vedendo crollare il proprio differenziale di punti (da 9.8 a 2.5) e il numero di assist a referto. L’impatto di Holiday va dunque oltre i 16 punti di media, con Giannis Antetokounmpo che non vede l’ora di ritrovare la costanza di risultati che ha permesso a Milwaukee nell’ultimo biennio di dominare la regular season. I Bucks ora sono terzi, con due avversarie di livello come Brooklyn e Philadelphia con cui doversi confrontare.