Giannis vs Kawhi: Bucks-Clippers alle 21.30 su Sky

Un ex MVP delle Finals come Kawhi Leonard sfida l'MVP in carica della lega Giannis Antetokounmpo in uno scontro tra squadre con ambizioni di titolo. Rientra in campo Jrue Holiday dopo 10 partite di assenza: la gara da non perdere alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

La notizia dell’ultima ora è il ritorno sul parquet di Jrue Holiday dopo 10 partite d’assenza - arma in più dei Milwaukee Bucks che hanno sofferto la sua mancanza sul parquet, spesso inconsistenti in attacco e privi di una guida in queste tre settimane in cui l’ex giocatore dei Pelicans è stato fermato dal protocollo anti-COVID. Tornato ad allenarsi da domenica scorsa, Holiday ha recuperato una condizione che dovrebbe permettergli di scendere in campo nella sfida contro i Clippers , provando a ridare slancio a una squadra che senza di lui ha raccolto un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, segnando meno, vedendo crollare il proprio differenziale di punti (da +9.8 a +2.5) e il numero di assist a referto. L’impatto di Holiday va dunque oltre i 16 punti di media, con Giannis Antetokounmpo che non vede l’ora di ritrovare la costanza di risultati che ha permesso a Milwaukee nell’ultimo biennio di dominare la regular season . I Bucks ora sono terzi a Est con due avversarie di livello come Brooklyn e Philadelphia con cui doversi confrontare.

A chi invece non è mai mancata concorrenza al vertice a Ovest sono i Clippers, reduci da un doppio impegno in trasferta nel giro di 24 ore a Memphis che ben racconta la solita altalena di risultati e sensazioni contrastanti raccolte nel corso di questa regular season dalla squadra di Los Angeles. A una partita incolore, persa con quasi 30 lunghezze di scarto, ha fatto seguito una gara dominata dall’inizio alla fine, con Kawhi Leonard chirurgico e in grande spolvero con i suoi 30 punti, supportato da un Paul George a corrente alternata dopo essere rientrato da un infortunio. A livello di roster i Clippers continuano a essere una delle favorite nella corsa al titolo, ma le spaccature interne al gruppo mostrate anche nella passata edizione playoff preoccupano non poco in vista della prossima post-season. Proprio come accaduto ai Bucks, in un match che in parte darà ulteriori delucidazioni anche sotto questo aspetto: una partita da seguire su Sky Sport NBA alle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.