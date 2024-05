Alle 21 la Lottery del Draft su Sky: come funziona

Mentre i playoff sono in piena corsa, le squadre eliminate dalla post-season spostano le loro attenzioni sulla Lottery, che deciderà la prima scelta assoluta e l’ordine di scelta definitivo del Draft 2024. Seguilo in diretta col commento originale su Sky Sport NBA (canale 209) a partire dalle 21 e in streaming su NOW

In campo sono rimaste otto squadre a contendersi il Larry O’Brien Trophy, ma le squadre rimaste fuori dai playoff sono tutte concentrate in un singolo luogo, dove quattro palline e 1001 combinazioni possono cambiare le sorti della loro storia. Si terrà infatti a Chicago la cerimonia della Lottery del Draft 2024, che determinerà quale squadra avrà la prima scelta assoluta e di conseguenza tutto l’ordine di scelta delle prime quattordici posizioni del primo giro, in vista del Draft che si terrà nella notte tra il 27 e il 28 giugno. Un appuntamento da seguire su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 21 col commento originale: questo il funzionamento e le posizioni di partenza.

Come funziona la Lottery del Draft NBA In televisione in realtà si vedono solo i risultati di un’estrazione che avviene in una stanza separata un’ora prima della diretta delle 21. A quella stanza accedono – senza nessuna possibilità di comunicare con l’esterno – i dirigenti della NBA, un rappresentante di ciascuna squadra coinvolta, un gruppo di giornalisti selezionati e i notai della Ernst & Young, chiamati a supervisionare il corretto svolgimento dell’estrazione. In una macchina speciale della Smart Play vengono inserite 14 palline numerate sequenzialmente, distribuendo ai partecipanti 1.001 combinazioni possibili in base alla posizione di partenza nella Lottery. Dopo che le palline vengono posizionate nella macchina, vengono mescolate per 20 secondi e poi la prima pallina viene “sparata” fuori alla velocità di 40 metri al secondo, seguita da altre tre a 10 secondi di distanza l’una dall’altra. Una volta rivelate le quatto palline, la combinazione corrisponde a una di quelle in possesso di una singola squadra, che vince così la lotteria e la prima scelta assoluta. Il processo viene poi ripetuto per altre tre volte per la seconda, terza e quarta scelta, determinando l’ordine di scelta delle prime quattro posizioni al Draft. Le restanti 10 posizioni seguono l’ordine di partenza della Lottery, tolte ovviamente le 4 vincenti: questo significa che la squadra col peggior record NBA, anche nel caso peggiore possibile in cui venga "scavalcata" da altre quattro squadre dietro di lei, non può scegliere sotto la numero 5. approfondimento A una pallina di distanza da Victor Wembanyama

Quali sono le posizioni di partenza della Lottery Normalmente tre squadre con il peggior record della lega hanno le stesse chance di raggiungere la prima scelta assoluta, ma quest’anno essendoci due squadre alla terza e alla quarta posizione con lo stesso record finale, Charlotte e Portland, le loro chance sono state quasi equamente divise, con uno 0.1% di vantaggio per gli Hornets che hanno vinto un tiro di moneta con i Blazers. Di seguito l’ordine di partenza e tutte le possibilità in percentuale di finire in ciascuna posizione.

Le scelte in bilico tra le squadre Nel corso degli anni alcune scelte sono state scambiate dalle varie squadre o comunque hanno delle protezioni, potendo finire in una squadra o in un’altra in base al risultato della Lottery. Quest’anno sono quattro le pick in bilico: TORONTO (posizione di partenza: 6) mantiene la scelta se rimane nelle prime 6, altrimenti finisce a San Antonio

(posizione di partenza: 6) mantiene la scelta se rimane nelle prime 6, altrimenti finisce a UTAH (posizione di partenza: 8) mantiene la scelta se rimane nelle prime 10, altrimenti finisce a Oklahoma City

(posizione di partenza: 8) mantiene la scelta se rimane nelle prime 10, altrimenti finisce a HOUSTON (posizione di partenza: 12) mantiene la scelta se finisce tra le prime 4, altrimenti va a Oklahoma City

(posizione di partenza: 12) mantiene la scelta se finisce tra le prime 4, altrimenti va a GOLDEN STATE (posizione di partenza: 14) mantiene la scelta se finisce tra le prime 4, altrimenti va a Portland

Quali sono i migliori talenti di questo Draft 2024 A differenza di un anno fa, quando la Lottery fu attesissima perché tutti sapevano che Victor Wembanyama sarebbe andato alla numero 1 cambiando le fortune di una franchigia, non c’è un talento generazionale nella classe del 2024, considerata una delle meno talentuose da diverso tempo. Tra i nomi maggiormente in voga per la prima scelta assoluta c'è quello di Alex Sarr, lungo francese che ha giocato la sua ultima stagione in Australia e fornisce una combinazione potenzialmente interessantissima di doti atletiche, fisiche e tecniche. Molto quotato anche un altro francese come Zaccharie Risacher, ala di grandi dimensioni e facilità di tiro, e il playmaker serbo Nikola Topic, con la concreta possibilità che la prima scelta assoluta sia di nuovo europea. A difendere le possibilità degli USA ci sono Stephon Castle, point guard degli UConn Huskies campioni NCAA in carica, l'ala proveniente dal G League Ignite Matas Buzelis, di origini lituane ma nativa di Chicago, e la funambolica guardia Rob Dillingham da Kentucky. Si gioca anche qualche possibilità il centro Donovan Clingan, protagonista a sua volta con UConn al torneo NCAA e con la possibilità di prendere il passaporto italiano per via della nonna con origini del nostro paese. La corsa alla numero 1 assoluta è più aperta che mai e l'ordine della Lottery determinerà molto da qui alla notte del Draft del 27 giugno, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in replica con commento in italiano. approfondimento Donovan Clingan in nazionale italiana: cosa manca