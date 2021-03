Nico Mannion racconta la sua crescita in G League

L’impatto con la NBA non è stato facilissimo per Nico Mannion: solo sei partite giocate, con 1.5 punti e 2 assist in 6 minuti di media sul parquet. Per farlo crescere Steve Kerr ha quindi deciso di mandarlo a giocare in G League – la lega di sviluppo NBA – con i Santa Cruz Warriors. E lì il rendimento di Nico è esploso, fino ad arrivare ai 27 punti messi a segno nell’ultima vittoria contro gli Austin Spurs. “Ora mi sento molto più a mio agio – ha raccontato – mi sento di nuovo me stesso. Sto giocando molti minuti e questo era l’obiettivo per ritrovare fiducia in me stesso. Non che non l’avessi quando sono arrivato, ma adesso mi sento meglio in campo e credo si veda”. Nelle 9 partite giocate fino a qui in G-League Mannion ha messo a referto 19.3 punti di media con 6.9 assist e 3.3 rimbalzi in 33.1 minuti di gioco, tirando con il 40.5% dal campo e il 36.5% da tre (5/9 nell’ultima uscita). “Durante la quarantena ho lavorato su ogni aspetto del mio gioco – ha spiegato Nico – ma posso crescere ancora. Devo migliorare le mie scelte in attacco, capire quando non devo tirare per migliorare le percentuali. Il lavoro durante il lockdown mi ha aiutato ad abituarmi alla distanza NBA (del tiro da tre), mi sono allenato sul mio range di tiro”.