La domanda sorge spontanea: per quale motivo la NBA, al posto dell’infortunato Kevin Durant, ha chiamato Domantas Sabonis e non un rappresentante della squadra finalista dello scorso anno come Jimmy Butler o Bam Adebayo? I Miami Heat sono la squadra più in forma della lega e, dopo un inizio di stagione complicato, sta rapidamente tornando al posto che le compete nella Eastern Conference. E Butler — dopo aver saltato 10 partite per COVID — è tornato a giocare a livelli da All-Star, mentre il lungo dei Pacers dopo un grande inizio di stagione è andato in calando. Secondo quanto riportato dal giornalista di Miami Ethan Skolnick, il motivo è semplice: la NBA avrebbe proposto a Butler di prendere il posto di Durant, ma la stella degli Heat si sarebbe rifiutata di partecipare se non fosse stato incluso anche Bam Adebayo. Una richiesta che ovviamente la NBA non avrebbe potuto soddisfare, dando il posto in squadra a Sabonis.