Raccontare un addio non è mai semplice, soprattutto quando le separazioni sono tutt’altro che consensuali. James Harden, che a Houston ha trascorso otto stagioni da record, diventando uno dei volti più riconoscibili dell’intera NBA alla guida dei Rockets, meno di due mesi fa ha deciso di rompere definitivamente con la squadra texana e di prendere un’altra strada - “più comoda”, secondo i detrattori - per puntare al titolo NBA che manca al suo palmares personale di miglior realizzatore della lega e di MVP. Meglio raggiungere Kevin Durant e Kyrie Irving a Brooklyn, con buona pace dei Rockets che nel frattempo hanno scambiato anche Russell Westbrook, convivono con un separato in casa come PJ Tucker e si sono dovuti “accontentare” di Victor Oladipo e tante scelte al Draft, nella speranza che il futuro diventi meno amaro di un presente in cui da un mese Houston non conosce altro che sconfitte. Non poteva esserci infatti momento più agli antipodi per Harden e i Rockets di incrociare nuovamente le loro strade: da una parte una delle principali favorite nella corsa al titolo NBA, reduce dalla più lunga striscia di vittorie della storia dei Nets (8) e lanciatissima nonostante l’infortunio di Kevin Durant non permetta a Steve Nash di disporre dei Big Three al completo; dall’altra la peggior squadra NBA dell’ultimo mese, che non vince dallo scorso 4 febbraio e reduce da 12 ko consecutivi.