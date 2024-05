Per il 20° anno consecutivo LeBron James è stato nominato per uno dei quintetti All-NBA, guadagnandosi 164 punti per essere incluso nel terzo quintetto ideale della stagione. A 39 anni è diventato il più anziano di sempre a essere nominato tra i primi 15 giocatori della lega, dopo che nel 2004-05 era diventato il più giovane di sempre a riuscirci

La longevità di LeBron James è ormai parte fondativa della sua leggenda, ma è bene ricordarsi quanto non sia normale vedere un giocatore di 39 anni riuscire a fare quello che fa il Re in campo. Con l’annuncio dei quintetti All-NBA è arrivato un nuovo record: James è stato nominato tra i 15 migliori giocatori della stagione per il 20° anno consecutivo (solo nell’anno da rookie non era stato incluso), diventando così il più anziano di sempre a riuscirci. Con 164 punti frutto di una inclusione nel primo quintetto, 32 nel secondo e 63 nel terzo, James è stato nominato per il terzo quintetto All-NBA insieme a Steph Curry, Devin Booker, Tyrese Haliburton e Domantas Sabonis, riuscendoci alla veneranda età di 39 anni e 106 giorni all’ultimo giorno di regular season. Il record precedente apparteneva a Kareem Abdul-Jabbar, che nel 1985-86 venne nominato per il primo quintetto All-NBA chiudendo quella stagione ad un’età di 38 anni e 359 giorni.