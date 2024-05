La stagione di Lakers e Warriors è finita da un pezzo e in modo parecchio amaro, ragion per cui è più che normale che sia nel sud che nel nord dello stato della California si inizi a pensare al futuro. Un futuro che, dal lato Golden State, non sembra contemplare la presenza a roster di Chris Paul. Il veterano, arrivato l'estate scorsa dopo essere stato sostanzialmente scaricato da Phoenix nella trade per Bradley Beal, sulla Baia ha vissuto un'annata assai poco appagante, per lui e per la squadra. Tecnicamente Paul avrebbe ancora un anno di contratto a 30.8 milioni di dollari, ma gli Warriors hanno tempo entro il prossimo 28 di giugno per uscire dall'accordo e di fatto liberarsi del giocatore. Se dal punto di vista tecnico Paul non è stato in grado di rappresentare quel valore aggiunto che Steve Kerr e soci si attendevano, dall'altro una delle necessità impellenti di Golden State riguarda lo spazio salariale, da liberare al più presto e in maniera sostanziosa. Tutti gli indizi, quindi, sembrano portare a una separazione, che potrebbe eventualmente avvenire anche via trade. L'ipotesi più probabile, però, al momento è quella che vede CP3 presentarsi come free agent all'apertura del mercato giocatori estivo.