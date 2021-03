Il n°23 dei Lakers, sempre in campo in questa prima metà di regular season, non ci sarà nella sfida contro Sacramento in back-to-back che i campioni NBA in carica dovranno affrontare a 24 ore di distanza dal ko subito contro Phoenix. Un’assenza pesante ma necessaria, che tuttavia non mette in dubbio la presenza di James all’All-Star Game di domenica notte

Con Anthony Davis al suo fianco non sarebbe stato costretto a fare gli straordinari, così come la sua assenza nella prima gara saltata della stagione non sarebbe stata una notizia: i Lakers invece dovranno fare a meno anche di LeBron James nella sfida contro i Kings che affronteranno questa notte, cercando di centellinare le energie del n°23 gialloviola che sarà comunque della partita all’All-Star Game. Qualche ora di riposo per tirare il fiato dopo due mesi e mezzo vissuti a tutta velocità, senza fermarsi mai e a seguito di una off-season durata molto meno del solito. Condizione necessaria a 36 anni è dunque quella di non forzare la mano, di rallentare un attimo in vista di una stagione che potrebbe portarlo a giocare fino a luglio. Nel frattempo però i Lakers, reduci da cinque sconfitte nelle ultime sette gare, cercheranno un modo per non far pesare assenze così eccellenti e di non complicare troppo la posizione in classifica della squadra di Los Angeles - in affanno, certo, ma chiamata a mantenere sempre alto il proprio livello di resa.