Il breve break tra una stagione e l’altra. I playoff a giugno e le finali a luglio. La voglia di riposare. Tutto questo a Kawhi Leonard importa il giusto: “Se mi sentirò bene e fine stagione, indipendentemente da quelli che saranno i risultati qui ai Clippers, io a Tokyo vorrei esserci. Adesso come adesso la mia idea è di partecipare alle Olimpiadi”. Le parole pronunciate dalla superstar di L.A. a latere dell’ultimo All-Star Game devono aver fatto piacere — e non poco — a USA Basketball, che così incassa un primo, eccellente “sì” tra le superstar NBA disposte a far parte della spedizione in estremo oriente per i prossimi giochi olimpici. Certo, un’eventuale gara-7 di finale NBA si disputerebbe il 22 luglio, mentre la prima partita di Team USA in Giappone è prevista per il 25 — e ovviamente in questo caso estremo anche contro la sua volontà sarebbe difficile per Leonard far parte della spedizione USA. La cui lista di giocatori ufficiali dovrà essere consegnata, come da tradizione, alcune settimane prima del via delle Olimpiadi, che si apriranno il 23 luglio per chiudersi il 7 agosto.