“Più di una start-up”. Anzi, “l’azienda più innovativa al mondo”. “Fast Company” — una delle riviste di riferimento nel mondo economico/tecnologico — parla in questi entusiastici termini di SpringHill Company, l’azienda creata da LeBron James e dal suo business partner Maverick Carter “capace di sposare entertainment e giustizia sociale attraverso le lenti di Hollywood”. Per questo il n°23 dei Lakers — stavolta però in borghese, abbandonati gli abiti da atleta — è l’uomo copertina dell’ultimo numero della prestigiosa rivista, che redige una classifica delle aziende più innovative al mondo e mette la sua SpringHill addirittura al quinto posto assoluto dietro solo ai colossi chiamati a reagire al Covid-19 (Moderna e Pfizer BioNTech si dividono il primo posto), alla Space X di Elon Musk (quarta) e all’emergente realtà di Shopify, azienda nata per tutelare i piccoli commercianti durante la pandemia. “Sono stati all’avanguardia in tutti quei temi che poi sono diventati a partire dal 2020 il modo di far business di tutti: sono arrivati prima di tutti sull’approccio direct-to-consumer, sull’importanza dello streaming video, sull’e-commerce, sul valore delle comunità locali, sui temi della giustizia sociale e della diversità”, dicono gli osservatori. E proprio sulla diversità SpringHill dà l’esempio in prima persona: il 66% dello staff aziendale è costituito da persone di colore, il 41% sono donne (tra cui la Chief Financial Officer). Da quando — il 29 giugno 2020 — le diverse realtà aziendali nate dall’unione in affari di LeBron Jame con Maverick Carter sono state riunite sotto un’unico cappello (quello di SpringHill Company), a una raccolta investimenti di oltre 100 milioni di dollari sono seguiti accordi strategici con colossi come Amazon, Netflix, Sirius e Universal. Ma è soprattutto a Disney (e al suo boss Bob Iger) che Carter guarda come ispirazione: “Da ogni prodotto/attività Disney il tema centrale è quello della felicità”, racconta Carter. “Per noi deve valere lo stesso con il concetto di empowerment”.