Forse a far ricredere Paul George è stato vedere da vicino — per una volta suo compagno di squadra e non avversario, nel Team LeBron all’ultimo All-Star Game — le ennesime meraviglie balistiche di Damian Lillard. La tripla da metà campo a 20 secondi dalla fine del secondo quarto, e poi quella — giusto un passo oltre la metà campo — con cui chiudere i conti e decretare la fine della partita delle stelle, facendo toccare la fatidica quota 170 alla sua squadra. “Alla fine credo di essere stato criticato giustamente per aver chiamato il famoso tiro di Dame [Lillard] nei playoff un ‘cattivo tiro’ [il riferimento è al famoso game winner della star dei Blazers contro gli allora Thunder di George in gara-5 dei playoff 2019, ndr]. Oggi ho potuto vedere da vicino il suo raggio di tiro: è assolutamente pazzesco. Non stiamo parlando di un’Ave Maria tirata a caso da centrocampo: è un tiro come un altro per lui, totalmente all’interno del suo raggio di tiro, anzi forse sarebbe in grado di colpire anche da più lontano, se necessario. ‘Cattivo tiro’? No, non posso più definirlo così. È un gran tiro: gli do due pollici in su [l’espressione americana è “two thumbs up”, segno di grande apprezzamento, ndr]”.