Quello di Joel Embiid a Washington era il suo ritorno in campo dopo una settimana di assenza, quella dovuta al protocollo anti-Covid che gli aveva impedito di partecipare (insieme a Ben Simmons, lui ancora fuori) all’All-Star Game di Atlanta. Doveva essere una festa, rischia di tramutarsi in una delle pagine più nere della stagione dei Sixers, fin qui ottima. Il centro di coach Rivers, infatti, è ricaduto a terra malissimo dopo una schiacciata effettuata nel terzo quarto, durante la quale il suo ginocchio sinistro sembra essersi iperesteso in maniera tanto innaturale quanto pericolosa. L’immagine di Embiid a terra dolorante, che si tiene il ginocchio con le mani, ha mandato brividi di sudore sulla schiena di ogni tifoso dei Sixers: “Non dirò nulla sull’entità dell’infortunio finché non avremo i risultati della risonanza magnetica [a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi, ndr]”, ha dichiarato Doc Rivers nel post-partita. “Ci ho parlato, mi sembrava abbastanza su di morale: speriamo nel meglio”. Un infortunio — quello al centro camerunese di Philadelphia — per certi versi simile a quello riportato a Portland un mese fa (però sull’altro ginocchio, il destro), ma contro i Blazers Embiid è stato in grado di tornare in campo subito e terminare la partita.