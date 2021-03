Gasol fuori altre due partite per protocollo Covid

Emergenza continua per i Los Angeles Lakers, che già dovranno fare a meno di Anthony Davis - sempre alle prese con l’infortunio al polpaccio - ancora per due settimane minimo. Coach Franck Vogel ha infatti annunciato che Marc Gasol è ancora inserito nel protocollo NBA di sicurezza sul Covid e salterà almeno le prossime due partite contro Golden State e Minnesota. Il centro spagnolo è fuori già da tre gare (due prima dell’All-Star game e quella successiva con Indiana) e dopo la sfida che salterà con i Timberwolves sarà stato lontano dal parquet per 16 giorni. I Lakers non hanno comunicato per quale motivo Gasol sia stato inserito nel protocollo e il perché di questi tempi lunghi, considerando che in caso di stop per ‘tracciamento’ e dopo un test negativo la quarantena prevista è di soli 6 giorni. Con Gasol e Davis fuori avrà ancora spazio sotto i tabelloni Damian Jones, che ha firmato il suo secondo contratto da dieci giorni ed è partito titolare contro Indiana, chiudendo con 7 punti e 1 rimbalzo in 16 minuti.

Al momento è stato fermato anche Alex Caruso, inserito nel protocollo di sicurezza NBA sulle commozioni cerebrali. Nella partita contro i Pacers Caruso era caduto a terra battendo violentemente la nuca, lasciando il campo senza più rientrare. I Lakers hanno fatto sapere che per lui si tratta di un ‘lieve commozione cerebrale’, ma non si sa ancora se e quante partite dovrà saltare.

Sempre Vogel ha spiegato che anche Kostas Antetokounmpo salterà le prossime due partite a causa del protocollo di sicurezza sul Covid.