Qualche decina di membri dei New Orleans Pelicans (il numero non è stato specificato), inclusi diversi giocatori, hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il COVID-19 nelle scorse ore. La prima squadra della lega a ottenere le dosi grazie a una partnership con gli ospedali locali della Louisiana e dopo aver consultato dottori e dirigenti della franchigia. Da giovedì infatti, il governatore dello stato John Bel Edwards ha allargato la platea che può disporre del vaccino, permettendo a tutte le persone di età superiore ai 16 anni di accedere alla prima dose di vaccino, indicando 12 condizioni di criticità che permettono di avere la precedenza rispetto ad altre categorie. Quelle che abbiamo imparato a conoscere come “comorbilità” in questi mesi, fattori che spesso prescindono dall’età e che potrebbero portare ulteriori complicazioni in caso di contagio. “I Pelicans supportano la campagna di vaccinazione della Louisiana e incoraggiano tutta la comunità a mettersi in lista per la sicurezza di tutti”, si legge in un comunicato rilasciato dalla franchigia. “I tre vaccini anti-COVID utilizzati dal sistema sanitario sono sicuri e tutti devono mettersi a disposizione per ricevere la somministrazione il prima possibile”. Un vaccino di cui hanno potuto disporre anche alcuni giocatori, tra i quali anche Sindarius Thornwell - unico ad aver reso pubblica la sua decisione con un tweet: “Domani farà il vaccino, sono un po’ nervoso”. Un ulteriore passo in avanti verso una nuova normalità.