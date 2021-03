All’inizio del terzo quarto, con un passaggio a Kelly Oubre Jr., Steph Curry è diventato il n° 1 per assist nella storia dei Golden State Warriors, superando Guy Rodgers fermo a quota 4.855. Un traguardo da celebrare e festeggiare per tutti — ma non per Curry, molto più attento a un altro dato riguardante gli assist (36, quelli dei Lakers contro i suoi Warriors, massimo stagionale per i gialloviola). “Possiamo perdere — afferma la superstar di Golden State — ma non in questa maniera. Non possiamo pensare che basti scendere in campo per vincere: vincere in questa lega è difficile, lo sappiamo bene. E non è che se hai giocato bene la partita prima [la convincente vittoria degli Warriors contro Utah, ndr] allora le cose automaticamente continuano ad andar bene. Se vogliamo battere le squadre forti, non possiamo avere nessun tipo di crepa nella nostra corazza. Dobbiamo sviluppare una mentalità vincente, e portarla in campo sera dopo sera”. Ma lo sfogo di Curry non si esaurisce qui: il -31 incassato dai Lakers non è la prima batosta subita dai suoi Warriors (-26 dai Nets all’esordio stagionale; -39 la gara dopo contro i Bucks; -26 dai Clippers solo 5 giorni fa, prima del successo contro i Jazz) e per un giocatore del suo orgoglio non dev’essere facile: “Onestamente dovremmo essere stufi marci di venire travolti in questo modo: è imbarazzante. Dovremmo sentirci feriti nel nostro orgoglio, per come giochiamo”. E a chi gli ha chiesto cosa trarre di positivo anche da una sconfitta del genere, il n°30 degli Warriors ha risposto lapidario: “Assolutamente niente”.