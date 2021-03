L’All-Star dei Clippers si è lamentato del trattamento ricevuto in questa stagione da parte degli arbitri, che a suo dire non hanno fischiato molti contatti in area a favore dei suoi. "Mettiamo costantemente pressione al ferro, è assurdo che non ci arrivino fischi. La NBA deve dare un occhio ai filmati che manderemo loro" Condividi:

Nella stagione di alti e bassi degli L.A. Clippers, secondo Paul George c’è una costante: il trattamento ricevuto dagli arbitri. L’All-Star dei losangeleni, sconfitti dai Dallas Mavericks per 105-89 dopo aver vinto due giorni fa in Texas, dopo la partita ha attaccato gli arbitraggi che hanno ricevuto in questa stagione. “Mettiamo costantemente pressione al ferro, è assurdo che non ci arrivino i fischi. Ma non è niente di nuovo per me. Spero che quando manderemo i filmati alla lega almeno gli diano un’occhiata”. Quando gli è stato chiesto di spiegare cosa hanno detto gli arbitri in campo per giustificare le loro decisioni, Paul George ha preferito non approfondire: “Tanto sono solo un mucchio di bugie, perciò non ha senso andare molto oltre. Loro sanno che cosa sta succedendo”. I Clippers hanno tirato per 11 volte dalla lunetta nel corso della partita, ma i Mavericks ne hanno tentato solamente uno in più — la differenza sta nel fatto che George e soci ne hanno sbagliati cinque, contro i soli due errori degli avversari. Soprattutto, la squadra di coach Tyronn Lue ha tirato solo 9/32 dalla lunga distanza, senza riuscire a fermare un Luka Doncic scintillante con 42 punti e 9 assist.

Cosa dicono i numeri sull’aggressività dei Clippers approfondimento Harden non si ferma più, rivincita Doncic su L.A. Per la verità, i numeri non danno grande sostegno alle parole di George. Contrariamente a quanto dice i Clippers non sono una squadra che mette molta pressione al ferro, anzi sono penultimi per tentativi nella restricted area dietro solo agli Orlando Magic. Sono invece in top-10 sia per tentativi in area fuori dal semicerchio che dalla media distanza, oltre a essere tra le prime squadre NBA per tentativi da tre dagli angoli — situazioni di gioco in cui si subiscono mediamente meno falli, e con 17.9 falli subiti a partita i Clippers sono ultimi nella lega. Secondo i dati di Second Spectrum, però, i Clippers hanno una media di 6.6 tiri in area a partita che portano a un fallo, il quarto minor dato della lega dietro Blazers, Nuggets e Suns, mentre George — che sta viaggiando a 4 tiri liberi tentati a partita, in netto calo rispetto ai 7 da career high del 2018-19 — è al nono posto tra i 27 All-Star di questa stagione per percentuale di falli subiti su tiri in area.