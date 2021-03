Atlanta 7 meraviglie: domani in streaming su Sky

Ad Atlanta lo sapevano che il mercato, le scelte fatte in offseason e il lavoro di crescita dei tanti giovani talenti avrebbe portato i suoi frutti. Ci voleva soltanto un cambio in panchina - e un pizzico di fortuna con gli infortuni - per trovare finalmente ritmo e successi: è quanto accaduto agli Hawks che da quando hanno promosso coach McMillan nel ruolo di capo allenatore al posto di Lloyd Pierce, non hanno più smesso di vincere. Sette vittorie in fila, mai così tante dal 2016 a oggi e così i playoff adesso sembrano non solo alla portata, ma anche un’avventura durante la quale gli Hawks potranno dire la loro. Merito di un gruppo variegato, pieno di talenti e guidato da un Trae Young sempre più leader: un giocatore che ha imparato a badare al sodo, consapevole che le vittorie valgono molto di più dei canestri e delle soddisfazioni personali. Al resto invece pensano i nuovi arrivati, compreso un Danilo Gallinari in affanno nelle prime settimane - limitato dai problemi fisici, come ha raccontato lui stesso - e poi definitivamente sbocciato con la partita da 38 punti e 10 triple a bersaglio contro Boston, definitiva iniezione di fiducia in una stagione chiaramente in crescendo. Non poteva esserci dunque occasione migliore per offrire in streaming eccezionalmente aperto a tutti la sfida tra Los Angeles Lakers di LeBron James e Atlanta Hawks - da seguire sul nostro sito domani alle 20.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Un’occasione imperdibile per godersi un sabato sera speciale con la NBA.