La scorsa off-season, dopo il fallimento del progetto Leonard-George, i Clippers hanno messo in piedi una profonda rifondazione del gruppo, partendo dalla rinuncia a Doc Rivers e passando poi dall’addio del miglior sesto uomo della passata stagione - quel Montrezl Harrell che proprio ai playoff aveva mostrato inconsistenza ed era venuto meno nel momento più importante. Al suo posto sono arrivati giocatori d’esperienza come Nicolas Batum e Serge Ibaka, ma l’altra principale carenza del roster dei Clippers è rimasta: manca un playmaker di ruolo, uno di quelli che gestiscono il ritmo, che sappiano cavalcare i momenti della partita anche quando le cose si complicheranno. Il nome individuato per assolvere a questo compito è quello di Lonzo Ball, finito sul mercato dopo che i Pelicans lo scorso gennaio hanno fatto capire che per lui non c’è molto spazio nei piani futuri. In pochi però si sono fatti avanti, con Warriors e Bulls esitanti e papà LaVar pronto a stuzzicare i Knicks, mentre sotto traccia, stando a quanto raccontato dal New York Times, sono propri i Clippers a essere vicini all’accordo. Manca la possibilità però di investire delle scelte al Draft e questo potrebbe costringere la squadra di Los Angeles a mettere in piedi una trade con 3 o addirittura 4 franchigie: un piano che complica non poco lo sviluppo della trattativa, considerando che mancano 5 giorni alla scadenza ultima per concludere una trade. Staremo a vedere come va a finire.