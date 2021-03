Quando coach Mike D’Antoni lo scorso settembre, malamente eliminato dai playoff per mano dei Lakers che poi sarebbero diventati campioni NBA, decise di comunicare alla squadra il suo addio ai Rockets, in pochi avrebbero immaginato la drammatica catena di eventi che hanno portato Houston nel giro di sei mesi a vivere il momento più nero e buio della propria storia. Un problema dopo l’altro, a partire dal malumore estivo di James Harden e Russell Westbrook - prima felici di giocare insieme e poi nel giro di un anno (con tanto di pandemia da COVID da gestire nel frattempo) intenzionati a cambiare aria. Senza D’Antoni insomma, i veterani del roster hanno iniziato a dubitare della bontà del gruppo messo insieme dalla dirigenza di Houston - con il Barba sul piede di guerra e PJ Tucker offeso dal mancato rinnovo. Il risultato è stata la perdita di un pezzo dopo l’altro, con l’arrivo nel frattempo di giocatori scelti più come riempitivo, come contropartita necessaria per far tornare i conti e non con la reale intenzione di assemblare una squadra competitiva. Il risultato è che i vari John Wall, Victor Oladipo e Christian Wood sono diventati il volto della versione più perdente della storia dei Rockets: 20 sconfitte in fila e il conto potrebbe continuare a lievitare, visto che la striscia aperta lo scorso 4 febbraio non è ancora terminata.