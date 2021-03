Tra i movimenti di mercato alla trade deadline anche lo scambio tra Toronto e Portland che ha mandato Norman Powell in Oregon (già miglior realizzatore con 22 punti al suo esordio in maglia Blazers) e Gary Trent Jr. (insieme a Rodney Hood) in Canada. Ma per il figlio di Gary Trent Sr. la trade è stata qualcosa di più di un semplice movimento di mercato: “Mio padre è stato il primo a mandarmi uno screenshot con le nostre statistiche a confronto”, ha raccontato il giovane Trent, ancora incredulo. Perché il destino sembra aver voluto divertirsi con la coppia padre-figlio: entrambi hanno iniziato la loro carriera a Portland (Sr. nel 1995, Jr. nel 2018), entrambi dall’Oregon sono stati "spediti" in Canada e per ambedue la trade è arrivata dopo 41 partite della loro terza stagione NBA. Molto simili anche le cifre dei due nella loro permanenza in maglia Blazers (9.7 punti di media in 192 partite per papà Trent, 10.2 in 117 gare per il figlio).