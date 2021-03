Uno dei giocatori più richiesti in questa sessione di mercato finisce a Portland che continua così a rinforzare il roster attorno a Damian Lillard, aggiungendo alla rotazione un giocatore utile su entrambi i lati del campo come Norman Powell - uno dei migliori tiratori di questa regular season. Ai Raptors arrivano Rodney Hood e Gary Trent Jr., che segue le orme di suo padre già in squadra in carriera sia a Portland che a Toronto

Dopo l’ottimo mercato durante la off-season dello scorso autunno, i Blazers confermano l’intenzione di rendere sempre più “qualitativo” il roster a disposizione di un All-Star di primissimo livello come Damian Lillard, aggiungendo alla rotazione un giocatore funzionale e utile su entrambi i lati del campo come Norman Powell. Un difensore che può far comodo e soprattutto un tiratore letale: Powell infatti è terzo in stagione per percentuale dall’arco tra i 64 giocatori della lega ad aver preso almeno 200 tiri dalla lunga distanza in questa regular season (davanti a lui soltanto Joe Harris e Joe Ingles hanno una resa migliore). Il suo 43.9% da tre punti faceva dunque gola a molti, ma i Blazers sono riusciti a convincere i Raptors scambiando Rodney Hood e Gary Trent Jr. - che diventa così il secondo della sua famiglia a indossare la maglia dei Raptors, dopo che anche suo padre Gary Trent Sr. era stato un giocatore dei Blazers. Ripercorrere quindi le orme paterne in tutto e per tutto (coincide anche il passaggio durante il terzo anno da professionista in NBA), nella speranza che il tiratore ormai ex-Portand possa confermare quanto di buono fatto vedere nella bolla di Orlando la scorsa estate e in questa prima parte di regular season.