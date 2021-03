Ai Brooklyn Nets davvero non sembra mancare più nulla dopo l’arrivo di LaMarcus Aldridge, ma a far sorridere il centro dei Blazers è stato il tweet di Adrian Wojnarowski che ha sottolineato come la squadra di New York abbia ancora un posto libero nel roster: “Possono prendere Thanos? O forse Jesus”. Che il riferimento sia a quello biblico o al personaggio interpretato da Ray Allen in “He Got Game”, poco cambia: il concetto è che sarebbe incredibile se ai Nets arrivasse un altro rinforzo

Come si può rinforzare una squadra che dispone di una front-line con quattro giocatori che raccolgono complessivamente 33 convocazioni all’All-Star Game? Aggiungendone uno via buyout con un contratto da veterano al minimo salariale che ne ha giocati altri sette: il risultato non è 40, ma il completo abbattimento psicologico e mentale degli avversari. I Nets infatti sono diventati un All-Star Team, qualcosa che raramente si era visto prima - con buona pace di chi, come LeBron James, dovrà ancora vedersela contro una squadra che sta diventando un mostro con tre, quattro e ora cinque teste. Per questo, quando Adrian Wojnarowski di ESPN ha twittato che a Brooklyn in realtà resta ancora uno slot libero per aggiungere un altro contratto nei prossimi giorni, Enes Kanter non ha resistito, suggerendo un paio di nomi: Thanos, gigante della Marvel in grado di spazzare via qualunque giocatore dal parquet, o direttamente Jesus - doppio riferimento non solo biblico, ma anche cinematografico. In tanti abbiamo pensato a Jesus Shuttlesworth, protagonista di “He Got Game”: un altro tiratore utile nella squadra di Steve Nash. Ray Allen - che interpretava il giocatore nel film di Spike Lee - è libero sul mercato: non è che Kanter alla fine potrebbe aver anticipato un’altra mossa della squadra di New York?