NBA Sundays: Charlotte-Phoenix LIVE su Sky

CHARLOTTE HORNETS-PHOENIX SUNS | IL TABELLINO

“Scary” Terry Rozier e Devin Booker sono due grandi realizzatori e iniziano con la mano calda la sfida della domenica pomeriggio a Charlotte, ma anche Deandre Ayton si fa subito vedere in centro all’area con alcuni canestri che tengono i Suns a contatto con i padroni di casa. Ed è proprio il centro di Phoenix il primo a raggiungere la doppia cifra, con 5/6 al tiro e 10 dei primi 17 punti di squadra (e la gara in perfetta parità). Lo imita subito Terry Rozier (a segno 3 delle prime 4 triple prese): l'ex Celtics sale a quota 11 e prova a dare una prima spallata alla gara, dando agli Hornets il +7. Uomo o zona (utilizzata in diversi possessi da coach Borrego) cambia poco per Booker: è lui, con punti e assist, a tenere a contatto i suoi, che inseguono solo di tre punti (29-26 per Charlotte) alla fine del primo quarto. L'inizio del secondo è targato Devonte' Graham: è lui a dare il massimo vantaggio agli Hornets (+8) ma l'immediato 9-0 di parziale Suns manda gli ospiti davanti e costringe coach Borrego a fermare la partita.

La preview

Dopo l’infortunio al polso di LaMelo Ball, in tanti si aspettavano che gli Charlotte Hornets perdessero posizioni e scivolassero verso i quattro posti che danno l’accesso al torneo play-in. Ma fino a questo momento la squadra di coach Borrego non solo non è peggiorata, ma è addirittura salita di livello: dopo i tre ko in fila contro Nuggets, Lakers e Clippers in trasferta, gli Hornets hanno inanellato tre successi in fila contro Spurs, Rockets e soprattutto Miami Heat, issandosi fino al quarto posto nella Eastern Conference. Tre vittorie arrivate tutte dopo la notizia dell’infortunio di Ball, per il quale rimane ancora qualche speranza di vederlo tornare in tempo per finire in campo la stagione — anche perché un piazzamento ai playoff appare tutt’altro che impossibile. Merito del terzetto di guardie formato da Terry Rozier (25 punti di media nelle ultime tre), Devonte’ Graham (15.3 con il 52% da tre punti da quando è rientrato in quintetto) e Malik Monk (oltre 20 a partita in soli 25 minuti di media uscendo dalla panchina, ma purtroppo assente contro i Suns per via di un problema al piede destro), oltre ovviamente alla solidità di Gordon Hayward sempre a quota 15.4 di media. Un gruppo profondo che può fare anche a meno di Ball, ma che dovrà impegnarsi a fondo per mettere in difficoltà gli inscalfibili Phoenix Suns di questa stagione, forti del secondo miglior record nella Western Conference e del migliore di tutta la NBA in trasferta, con sole sei sconfitte a fronte di 15 vittorie. La solidità di Chris Paul, Devin Booker e Deandre Ayton, vittoriosi in 10 delle ultime 13 partite, contro la spregiudicatezza degli Hornets: una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA in diretta dalle 19 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.