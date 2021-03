L’account Twitter dei Dallas Mavericks riassume al meglio l’esordio di Nicolò Melli con la sua nuova maglia: “Solid debut”, debutto solido, ed è proprio così. In soli 11 minuti in uscita dalla panchina, l’azzurro è riuscito a confezionare una gara da 6 punti (con 3/4 al tiro, l’unico errore dall’arco), 3 rimbalzi (di cui due offensivi) e un recupero facendo registrare un plus/minus positivo. Con lui in campo, infatti, è stato di +12 il saldo dei Mavs, e l’allenatore di Dallas Rick Carlisle se n’è accorto immediatamente. “Sono molto impressionato dal suo debutto — ha fatto sapere — perché prima del via non ero certo che potesse darmi minuti sia da 4 che da 5. È in grado di marcare i 4 avversari, mi chiedevo? Sapevo che da 5 era capace di farlo, ma stasera ha giocato da 4 e l’ha fatto davvero molto bene, in maniera super efficiente”. È solo una partita — la prima dopo le 22 (su 43) disputate quest’anno senza troppe soddisfazioni a New Orleans — ma è sicuramente una bella boccata di ossigeno per Melli, che festeggia con una vittoria il suo secondo inizio di carriera NBA.