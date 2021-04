Brad Townsend è il primo ad ammetterlo: “Parte del lavoro di un reporter è quello di analizzare istantaneamente gli scambi, a volte in maniera poco saggia”. Il giornalista del Dallas Morning News aveva definito Nicolò Melli un “throw-in” nello scambio per portare JJ Redick ai Mavericks, praticamente uno buttato dentro per far tornare i conti e non vedere mai il campo. Invece gli sono bastati i primi 11 minuti al debutto contro Oklahoma City per cambiare idea: “Melli ha giocato 11 minuti di qualità, facendo in modo che i tifosi e almeno uno scrittore vedano in maniera più favorevole il suo arrivo in squadra” ha scritto nel suo articolo sull’azzurro. “Mi scuso con Melli per quello che potrei aver scritto o pensato al momento della trade. Chiaramente mi sbagliavo” ha aggiunto poi su Twitter. A guardare esclusivamente le cifre di Melli, per la verità, non c’è molto per cui entusiasmarsi: in questa stagione coi Pelicans ha tirato solo col 25% dal campo e il 19% da tre punti in 22 apparizioni, decisamente molto poco. Ma Melli ha avuto anche zero spazio, senza entrare mai stabilmente nella rotazione dei Pelicans dopo un primo anno incoraggiante sotto coach Alvin Gentry e soprattutto un'ottima carriera europea alle spalle.