Fuori dopo soli 14 minuti al suo esordio con i Lakers nella gara (persa) contro Milwaukee, il neo-acquisto gialloviola tranquillizza tutti. Non sarà in campo nella trasferta di Sacramento, ma potrebbe già tornare per il derby contro i Clippers previsto per domenica. "E voglio tornare più forte che mai", promette

“OK, ho perso un’unghia, ma resta la sensazione meravigliosa di aver indossato per la prima volta la maglia gialloviola!! Torno in campo presto”. Con questo tweet — chiuso da due cuori, uno giallo e l’altro viola — il neo-acquisto dei Lakers Andre Drummond fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi nuovi tifosi, confermando che l’infortunio subìto al suo esordio non è nulla di grave. “Una/due partite al massimo fuori”, quello che emerge dall’ambiente losangelino, con la speranza quindi di poterlo già rivedere in campo per il derby cittadino contro i Clippers previsto per domenica sera (i Lakers giocano prima in trasferta una gara a Sacramento, ma Drummond non è partito con la squadra e non sarà in campo contro i Kings). Dopo la sfida contro i cugini di domenica, i Lakers devono affrontare una serie di trasferte con cinque partite esterne, e per allora si spera che l’ex giocatore di Pistons e Cavs sia di nuovo arruolabile (contando le assenze perduranti di LeBron James e Anthony Davis).