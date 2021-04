8/14 ©Getty

ZERO PUNTI IN CONTROPIEDE | Il dato forse più incredibile della partita disputata dagli Warriors è quello relativo ai punti in contropiede: 24 per Toronto, zero per Golden State. Nelle ultime 25 stagioni NBA nessun’altra squadra ha perso di 50 punti senza segnare neppure un punto in contropiede (gli Warriors contro i Raptors ne hanno tentato uno ma non sono andati a punti)