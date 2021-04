Alessandro Mamoli lo presenta così: “Voce, chitarra, pianoforte… membro de ‘Lo stato sociale’ ma, soprattutto, grande appassionato di basket NBA: Lodovico, in arte ‘Lodo’, Guenzi”. È lui l’ospite della nuova puntata di “Basketball Conversation — Celebrity Edition” che va in onda a partire da lunedì su Sky Sport. E il leader de “Lo stato sociale” non fa niente per nascondere la sua passione: “Mi ha morso il ragno da piccolo e io sono rimasto avvelenato”. Dopo aver ospitato un top 10 del tennis mondiale come Matteo Berrettini e il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana Nicolò Barella, ora è il turno di un cantante, che nella mezz’ora trascorsa davanti ai microfoni di Sky Sport dimostra ampiamente tutta la sua passione da autentico fan sfegatato per il mondo NBA. Arrivando anche a proporre un paragone — tanto affascinante quanto competente — tra una superstar del basket NBA di oggi e un grande del passato della pallacanestro europea, che il salto oltreoceano non l’ha mai fatto: “Luka Doncic vede e gioca il basket a una velocità diversa da tutti gli altri — dice Guenzi — e questa cosa, in una pallacanestro che dà sempre più importanza all’atletismo, la sua capacità di risultare più veloce pur essendo più lento è straordinaria, un piccolo miracolo. In questo mi ricorda Dejan Bodiroga: ci sono differenze, ovvio, ma i due per me hanno lo stesso ritmo di basket”.