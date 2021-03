Nicolò Barella ospite a Basketball Conversation

Sarà Nicolò Barella il nuovo ospite di Alessandro Mamoli a Basketball Conversation Celebrity Edition, l’appuntamento su Sky Sport per parlare di NBA e di pallacanestro con personaggi VIP del mondo dello sport e dello spettacolo. Il centrocampista dell’Inter ha parlato di come è nata la sua passione per il basket e della sua ammirazione per LeBron James. Primo passaggio in onda lunedì 15 marzo sui canali di Sky Sport

Nicolò Barella non ha mai nascosto la sua grande passione per il basket. E il numero di maglia che porta sulle spalle — il 23 — non è certamente banale per uno che è cresciuto con il mito di LeBron James. Della sua ammirazione per il Re e di come è nata la sua passione per la pallacanestro ha parlato a lungo con Alessandro Mamoli nel nuovo appuntamento con Basketball Conversation Celebrity Edition, le chiacchierate a tema NBA con i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Dopo il tennista Matteo Berrettini, il centrocampista dell’Inter ha raccontato come è cominciata la sua storia con il basket: "I miei cugini e i miei zii hanno una grande passione per la pallacanestro e mi hanno 'contagiato'" ha detto il centrocampista della nazionale a Sky Sport. <3Ho giocato quando avevo 4 anni per un brevissimo periodo, poi ho avuto tantissime sfide con grande competizione in famiglia — anche più di tante partite di calcio che ho giocato… Loro però erano più bravi di me, bisogna ammetterlo". Il resto potrete scoprirlo nella versione integrale in onda lunedì 15 marzo sui canali Sky Sport, con primo passaggio su Sky Sport NBA alle 19.30.