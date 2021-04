“La MLB si schiera a supporto del diritto di voto per tutti gli americani, opponendosi a qualsiasi restrizione al diritto di voto”. Con queste motivazioni, il commissionare delle Major League Baseball Robert D. Manfred Jr. ha annunciato la decisione della sua lega di togliere l’All-Star Game alla città di Atlanta, in Georgia. La decisione arriva in diretta reazione alle legge statale recentemente introdotta (beffardamente denominata “The Election Integrity Act of 2021”) che introduce ulteriori difficoltà al processo di espressione del proprio voto, dalla necessità di presentare altri documenti di identificazione all’assurdo divieto di distribuire cibo e acqua ai votanti in fila ai seggi. Una decisione — quella presa dalla MLB — che è piaciuta molto anche nei circoli NBA, dove una dinamica molto simile era andata in scena nel 2017, con la decisione di spostare la partita delle stelle da Charlotte a New Orleans per la presenza di legislazioni discriminatorio nei confronti delle persone transgender in vigore nel North Carolina. “Oggi sono orgoglioso di potermi dire membro della famiglia MLB”, ha twittato LeBron James, che ha una partecipazione nella società che controlla i Boston Red Sox, rimandando poi all’account del suo progetto “More than a vote”: “Abbiamo chiesto allo stato della Georgia di abortire questa nuova legislazione. Non l’hanno voluto fare e ora la MLB gli toglie l’All-Star Game. Tutti dovrebbero prender nota di quanto è successo e capire che ogni azione porta a determinate conseguenze”, si legge sull’account @morethanavote.