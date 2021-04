Uscirà il 16 luglio, ma l’attesa “monta” ormai da mesi. È il nuovo capitolo di “Space Jam" (ribattezzato "Space Jam: a new legacy”, "perché non un sequel”, come ha sempre ribadito LeBron James) che vedrà nei panni che furono di Michael Jordan proprio il n°23 oggi ai Lakers e ieri anche in maglia Cavs e Heat. E proprio un riferimento a una delle giocate più iconiche della carriera di LeBron — occorsa con la divisa dei Miami Heat, in compagnia del suo scudiero&amico Dwyane Wade — è “nascosta” (ma neppure troppo) nel trailer ufficiale appena svelato al pubblico. L’ispirazione è data dalla famosa schiacciata eseguita proprio da James — su assist volante di Wade — al Bradley Center di Milwaukee (ancora il Fiserv Forum non esisteva) il 6 dicembre 2010, nella sfida tra Bucks e Heat. Wade “sfila via” e apre le braccia mentre, dietro di lui, in volo, LeBron James va a concludere. Lo stesso tipo di dinamica viene replicata in una scena del film, inserita già nel trailer, e ovviamente la citazione è stata immediatamente colta tanto dai fan della superstar oggi ai Lakers che dagli appassionati in generale. Nel trailer si colgono anche accenni alla trama del film: LeBron, nelle vesti del genitore preoccupato di non riuscire a comunicare con suo figlio, assiste al suo rapimento in un’altra dimensione.