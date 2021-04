Gasol: "Dura accettare di finire in panchina"

Con l'inserimento di Andre Drummond il centro spagnolo è destinato a finire fuori dal quintetto base (l'ultima partita è stato titolare per l'infortunio del nuovo arrivato), con il suo spazio in campo che dovrebbe ridursi in maniera significativa. Una prospettiva che Gasol ha detto chiaramente di non gradire: "Mi sento un piano C o D, non è facile da mandare giù..."

Il rendimento di Marc Gasol ai Lakers è stato fin qui sotto le aspettative: 4.8 punti con il 40.5% al tiro, 4 rimbalzi, 2.1 assist e 1.2 recuperi di media a partita in 19.7 minuti sul parquet per il 36enne ex Toronto. È anche per questo che la squadra di coach Vogel ha firmato un centro di primo livello come Andre Drummond in uscita da Cleveland. E con il suo arrivo lo spazio per lo spagnolo è destinato a ridursi, con l'uscita dal quintetto base. Una prospettiva che Gasol ha detto chiaramente di non gradire. "Non sono il piano A in questo momento - ha spiegato - sono un piano C o D. Lo devo accettare perché è il mio lavoro, ma non è facile da mandare giù. Ogni giocatore vuole stare in campo e dare il suo contributo, specialmente se era arrivato per fare quello".