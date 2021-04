Sembrava una giocata come le altre, è finita con due espulsioni (una per parte) e un accenno di rissa che ha coinvolto quasi tutto il roster delle due squadre, prontamente intervenuto, chi per sedare l’alterco, chi invece per regolare qualche conto in sospeso. Come ad esempio Montrezl Harrell, che nell’azione iniziale non era neppure coinvolto. Con l’ala dei Raptors OG Anunoby lanciato in contropiede a 2’24” dalla fine del primo quarto, la point guard dei Lakers Dennis Schroder sceglie di ricorrere a un fallo — deciso, forse anche duro, ma corretto — per impedirgli di andare a segnare. Per evitare poi che il giocatore di Toronto cada a terra, Schroder lo trattiene a lungo ma evidentemente la cosa sembra infastidire l’avversario, che appena ristabilito un minimo di equilibrio sceglie di scaraventare a terra il giocatore dei Lakers. Da qui l’arrivo di Harrell a difesa del compagno — abbastanza incredulo del trattamento ricevuto da Anunoby — e poi anche di quella del neo-arrivato tra i canadesi Gary Trent Jr., a sua volta molto “acceso” nel provare a difendere Anunoby.