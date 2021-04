Dopo una stagione NBA in cui il premio di rookie dell’anno ha premiato il giocatore più presente in campo (Ja Morant) piuttosto che quello con i picchi più alti (Zion Williamson, solo 22 gare da matricola), la storia potrebbe ripetersi. Il premio per l’annata 2020-21 sembrava già assegnato, con LaMelo Ball a convincere tutti. Poi l’infortunio, e se la point guard degli Hornets non dovesse tornare prima della fine dell’anno, c’è chi pensa che il suo “giocato” — solo 41 partite, di cui soltanto 21 da titolare — sia insufficiente a garantirgli il titolo di rookie of the year. Tra questi c’è Karl-Anthony Towns, che però non ne fa tanto una questione di numero di partite giocate quanto proprio di talento e forza in campo. E per il lungo di Minnesota — che il premio di miglior rookie l’ha vinto nel 2016 — la matricola più forte sbarcata nella NBA… gioca con lui: è Anthony Edwards. “Non so neppure cosa dover dire per spiegarlo: è semplicemente il rookie dell’anno. Ha dimostrato di essere il giocatore con più talento dell’ultimo Draft. È il migliore tra i migliori”. Sicuramente “migliori”, al momento, sono le sue cifre realizzative (nessuno tra i rookie fa meglio dei 17.6 punti di media che segna il prodotto di Georgia) ma altre aree del suo gioco — dalla difesa alle palle perse (2.2 a sera), da una discutibile selezione di tiro (sotto il 40% dal campo) all'impatto sulla squadra (-7.1 il net rating T'Wolves quando lui è in campo) — lasciano spazio a qualche dubbio.