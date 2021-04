DeRozan, il futuro sembra lontano da San Antonio

Indiscrezioni riguardo le scelte della prossima off-season che riguardano il n°10 degli Spurs raccontano di come DeRozan si stia preparando ad affrontare in maniera “aperta” la prossima free agency: il concetto insomma è che il suo futuro - a causa del contratto, ma non solo quello - potrebbe essere lontano da San Antonio, per uno dei giocatori più interessanti della prossima free agency

Con una free agency nella quale via via buona parte dei big e dei pezzi grossi si stanno sfilando dopo aver sottoscritto in anticipo contratti multimilionari da centinaia di dollari - Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Paul George, soltanto per citarne alcuni e non tirare in mezzo anche Anthony Davis, LeBron James e tutti gli altri - restano pochi nomi realmente di peso da poter mettere sotto contratto. Uno di quelli in grado di dare una grossa mano è certamente DeMar DeRozan; scaricato dai Raptors a San Antonio nella trade che ha portato Kawhi Leonard a Toronto e a conquistare il titolo NBA 2019, mentre il n°10 Spurs ha perso quota, fascino e capacità di attrazione. Quest’anno ha continuato con San Antonio, incassando una player option da 27.74 milioni di dollari a cui davvero non poteva dire di no, mentre la prossima off-season sarà chiamato a firmare l’ultimo grande contratto della sua carriera. La spinta economica e la ricerca dell’accordo più lucroso possibile, potrebbero spingerlo a lasciare il Texas in quella che lui stesso ha definito secondo indiscrezioni una “ricerca molto aperta durante la free agency”.