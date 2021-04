Si sono date battaglia nelle notte e non hanno deluso le aspettative: Jazz e Suns si sono sfidate da titolari del primo e del secondo miglior record di lega (38-12 i primi, 35-14 i secondi) dando spettacolo in un gara risolta solo dopo un tempo supplementare con 41 punti di Donovan Mitchell da una parte, 35 di Devin Booker e 29 di Chris Paul dall’altra, capaci di trascinare Phoenix alla vittoria. Che il loro duello potesse essere la sfida di testa di tutta la NBA non era certo facile da prevedere a inizio stagione, sia perché entrambe le squadre hanno sicuramente fatto meglio delle previsioni che le riguardavano, sia perché in tutta la storia della NBA che Jazz e Suns a un certo punto della stagione avessero primo e secondo miglior record di lega era successo un’unica volta. Era il 17 marzo 1995, Utah scese anche in campo (vittoria contro i New Jersey Nets) mentre Phoenix no. Allora i Suns erano titolari di un record di 48 vittorie e 16 sconfitte (75% di successi) mentre Utah contava una sola sconfitta in più (48-17, stesso record degli Orlando Magic nella Eastern Conference). I Jazz erano la squadra di un “Big Three” in anticipo sui tempi formato da John Stockton, Karl Malone e Jeff Hornacek; i Suns invece erano guidati da Kevin Johnson, Charles Barkley e Dan Majerle. I primi sarebbero poi arrivati a due finali NBA consecutive nel 1997 e nel 1998 (entrambe perse contro i Chicago Bulls di Michael Jordan), i secondi invece subirono lo stesso trattamento l’anno prima, giocandosi l’anello sempre contro MJ e soci nelle finali del 1996.